Eleições em SP: Marçal sobe 5 pontos, Boulos cai 4 e Nunes, 3, diz pesquisa AtlasIntel

De acordo com a última pesquisa divulgada pela AtlasIntel, o candidato Pablo Marçal (PRTB) vem subindo na intenção de votos da população na cidade de São desde o último levantamento, passando de 11% para 16%, enquanto Guilherme Boulos (Psol) caiu quatro pontos percentuais e Nunes, 3.

ANÚNCIO

Apesar dos dados mostrarem um avanço de Marçal, Boulos lidera a intenção de votos na corrida pela Prefeitura da cidade com 28,5%, seguido do atual prefeito, Ricardo Nunes (PSB), com 21,8%. Pablo Marçal é o terceiro, com 16,3%, Tábata Amaral (PSB) tem 12% e Datena (PSDB) tem 9,5%.

A pesquisa foi realizada entre 15 e 20 de agosto e ouviu 1.803 eleitores em toda a cidade . A margem de erro é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo.

BRANCOS E NULOS

Apesar da ampla vantagem de Boulos sobre os demais candidatos, o número de pessoas indecisas que responderam como “não sei” ou “voto branco/nulo” passa de 7 pontos percentuais e pode mudar o perfil da corrida eleitoral nas próximas pesquisas.

A pergunta feita aos entrevistados foi:

“Se esses fossem os candidatos, em quem você votaria nas próximas eleições para prefeito da cidade de São Paulo?”

ANÚNCIO

Guilherme Boulos (Psol): 28,5%

Ricardo Nunes MDB: 21,8%

Pablo Marçal: 16,3%

Tabata Amaral: 12%

Datena: 9,5%

Marina Helena (Novo): 4,3%

Altino Prazeres Jr. (PSTU): 0,3%%

Ricardo Senese (UP): 0,2%

João Pimenta (PCO): 0%

Não sei: 0,9%

Voto branco/nulo: 6,2%