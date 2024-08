A longa lista de celebridades que apoiam Kamala Harris e estarão presentes na Convenção Democrata

Durante a Convenção da República, vários artistas e famosos mostraram seu apoio à candidatura presidencial de Donald Trump, mas sua rival eleitoral, Kamala Harris, também conta com o apoio de celebridades, por isso o início da Convenção Nacional Democrata (DNC) foi o começo de um evento com uma verdadeira gala de estrelas que apoiam sua candidatura para se tornar a primeira mulher presidente dos Estados Unidos.

O The Washington Post informou que a Convenção Nacional Democrata anunciou quatro anfitriões: Kerry Washington, Mindy Kaling, Ana Navarro e Tony Goldwyn, um para cada dia.

Kerry Washington Getty Images

O meio citado menciona que na convenção de 2020 estavam presentes a estrela de 'Veep' Julia Louis-Dreyfus, Andy Cohen, Diplo, Aubrey Plaza, Zooey Deschanel, Billie Eilish, as Chicks e Jennifer Hudson, então não descartam que estejam presentes este ano.

Neste 19 de agosto, no primeiro dia da Convenção, os democratas desfrutaram da performance do músico Jason Isbell, que com sua presença sozinha manifestou seu apoio a Kamala Harris, assim como a cantora de country Mickey Guyton e James Taylor, que já havia participado da DNC em 2012. Posteriormente, juntou-se a eles o ator Tony Goldwyn, que fez um discurso, conforme relatado pela Deadline.

O treinador principal do Golden State Warriors, Steve Kerr, também fez um discurso em apoio a Harris. "Depois que os resultados forem contados naquela noite, poderemos, nas palavras do grande Steph Curry, dizer: 'Donald Trump... vá dormir'", disse, evocando as palavras de Kamala Harris e de Tim Walz, seu candidato a vice-presidente.

Quem são as celebridades que estarão na convenção em apoio a Kamala Harris?

John Legend Foto: Agências

Univisión publicou que nesta terça-feira estará o vencedor de 12 prêmios Grammy, John Legend no Salt Shed. O artista esteve na cerimônia de posse de Biden e Harris.

Jon Stewart vai apresentar um episódio ao vivo do The Daily Show na quinta-feira a partir do Athenaeum Center de Chicago.

Há outras celebridades que poderiam participar na Convenção Nacional Democrata em apoio a Kamala Harris, mas que até agora não foram confirmadas, entre elas estão George Clooney, Jamie Lee Curtis, Taylor Swift, Connie Britton, Beyoncé, Julia Louis-Dreyfus, estrela de Seinfeld e Veep, a cantora Pink e a jogadora Megan Rapinoe.

Mais celebridades para Kamala Harris

O americano Stephen Curry após fazer triplo na final contra a França no basquete dos Jogos Olímpicos de Paris, no sábado, 10 de agosto de 2024 AP Foto/Michael Conroy (Michael Conroy/AP)

A chuva de estrelas em apoio a Kamala Harris não termina com os já mencionados. Outros artistas e estrelas do esporte que a apoiam são Ariana Grande e Cardi B.

A estrela do basquete Stephen Curry é outro que se juntou em apoio à candidata presidencial democrata e pediu para votar nela.