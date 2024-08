Pugilista argelina é recebida com carreata em seu país após Paris 2024

Diante de uma multidão de seguidores que a receberam calorosamente na sexta-feira ao retornar ao seu país, a recém-coroada campeã olímpica de boxe Imane Khelif elogiou a Argélia por apoiar seus atletas e expressou confiança em continuar orgulhando seus compatriotas no futuro.

O país do norte da África, obcecado por futebol, tem tratado Khelif de forma normalmente reservada para celebridades desde o início desta semana, quando ele voltou para a nação. As demonstrações de admiração têm sido particularmente notáveis em Taret, a região predominantemente rural no centro da Argélia, onde Khelif cresceu e aprendeu a boxear.

A lutadora e estrela nacional do atletismo Djamel Sedjati foram homenageados por líderes locais e depois desfilaram pelas ruas no andar de cima de um ônibus, enquanto centenas de moradores levantavam as mãos e tiravam fotos deles.

"Todos os argelinos e argelinas têm o direito de ser felizes e celebrar", disse Khelif à imprensa na sexta-feira em um escritório do governo local. "Isso mostra que o governo e o povo apoiam o esporte".

Os argelinos defenderam vigorosamente Khelif enquanto ela avançava nos Jogos Olímpicos, sob uma atenção excessiva e no meio de especulações desinformadas sobre seu gênero.

Apesar de nascer e crescer como mulher, Khelif se viu envolvida em uma controvérsia generalizada no Ocidente sobre gênero e esporte. A polêmica surgiu a partir de relatos de que a atleta não havia passado, em 2023, em uma série de testes obscuros e não especificados de elegibilidade para lutas de mulheres, realizados pela Associação Internacional de Boxe, uma organização atualmente marginalizada do movimento olímpico.

O bilionário Elon Musk, a escritora J.K. Rowling e o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump estavam entre aqueles que afirmaram em publicações nas redes sociais que Khelif era um homem. Os argelinos consideraram a polêmica como um ataque à sua nação.

Os residentes de Tiaret reconheceram na sexta-feira as dificuldades enfrentadas por Khelif durante os Jogos, e confiaram que o seu sucesso seja apenas o começo.

“Esperamos que as autoridades a apoiem nos seus momentos de vitória como este e também durante o resto do ano. Ela sofreu muito e começou do zero”, considerou Mohamed Hamou, que estava sentado ao lado de Khelif em Tiaret na sexta-feira à tarde.