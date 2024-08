Donald Trump ataca Kamala Harris e critica sua aparência física

O ex-presidente dos Estados Unidos e atual candidato pelo Partido Republicano, Donald Trump, continuou suas críticas à candidata do Partido Democrata, Kamala Harris, desta vez, fazendo referência à sua aparência física.

Enquanto Trump fazia campanha no estado da Pensilvânia no sábado, ele fez comentários depreciativos sobre a aparência física da Vice-Presidente Harris.

"Eu pareço muito melhor do que ela", disse Trump a seus apoiadores em um comício em Wilkes-Barre, na Pensilvânia. "Eu sou uma pessoa mais atraente do que a Kamala."

O ex-presidente fez os comentários ao se referir a uma capa recente da revista TIME com Harris, zombando da capa da revista e insinuando que o desenho gráfico a fazia parecer melhor do que sua aparência real.

"A revista TIME não tem uma foto dela [Harris]. Eles têm esse desenho incrível feito por um artista", disse ele. "Eles tiraram muitas fotos que não deram certo, então contrataram um ilustrador."

Esta é a quarta vez que Trump menciona a capa da revista TIME durante um discurso, entrevista ou comício, continuando a lançar ataques pessoais contra seu oponente político nas próximas eleições.

Até agora, o ex-presidente questionou a raça de Harris ao afirmar que ela de repente "se tornou negra", tentou desqualificar a risada reconhecível de Harris como a de um "lunático" e tentou retratá-la como impopular ao afirmar, sem qualquer evidência, que Biden a "odeia".

O ataque de Trump a Harris foi um dos muitos que ele fez contra ela e seus aliados democratas durante o comício de sábado.

Os comentários do ex-presidente surgem num momento em que vários republicanos, incluindo sua ex-conselheira Kellyanne Conway, o instaram a evitar insultos pessoais e focar em políticas em sua retórica de campanha.

No entanto, Trump continuou falando sobre política durante todo o comício, abordando temas como imigração, crime e política externa. Trump também fez várias críticas ao plano econômico de Harris que foi divulgado na sexta-feira.

"Depois de causar uma inflação catastrófica, o camarada Kamala anunciou que quer implementar controles de preços socialistas," disse Trump, chamando-o de "o plano Maduro" da "antiga União Soviética."

O ex-presidente também criticou Harris por sua posição sobre o fracking, uma questão energética e ambiental muito familiar para os eleitores da Pensilvânia.

“Você sabe que ela é contra toda essa questão de energia que está em andamento, que é de longe a coisa mais importante do ponto de vista econômico, do ponto de vista do trabalho”, disse Trump.

Ele disse: ‘Ela prometeu proibir o fracking’. ‘A Pensilvânia sempre terá fracking porque precisamos desesperadamente de energia e desesperadamente precisamos de empregos’, ele concluiu.”

A Pensilvânia desempenha um papel decisivo nas eleições de novembro, com 19 votos no Colégio Eleitoral. Trump venceu o estado por uma margem estreita em 2016, mas depois o perdeu por uma margem estreita para o Presidente Biden em 2020.