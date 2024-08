Confira os nomes mais inusitados e criativos que concorrem as eleições esse ano

O primeiro turno das eleições municipais ocorre em 6 de outubro de 2024 e, assim como em outras eleições, muitos candidatos escolheram nomes diferentes para chamar a atenção de quem irá votar.

A partir de 20 de julho, os partidos e confederações começaram a cadastrar os nomes para os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Segundo o site ‘Metrópoles’, foram 450 mil pedidos de candidaturas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sendo 15 mil para prefeito e 424 mil para vereador.

Com memes e apelidos, vejam alguns nomes criativos e engraçados que foram escolhidos para concorrer aos cargos municipais.

Entre os mais diferentes e fora de contexto podem se destacar Railtão Top dos Top’s (PP-AC); Luci de Ameida Casca de Bala (PV-AC); Engraxate das Estrelas (União-AC); Kingo (Podemos-AL); Opção da Paciência (União-AL); Bora Bil (Solidariedade-PA) e Leninha a Deliçinhaaa (PSB-AL).

Alguns apelaram para o imaginário popular e se compararam aos heróis dos filmes e histórias em quadrinhos, como O Homem Aranha de Juazeiro (Novo-BA); Homem de Ferro do Semáforo (Avante-SP); Batman (PRTB-RJ) e Wolverine Pernambucano (PL-PE).

Sobrou até mesmo para as redes sociais, com Vera a Queridinha do Kwai (Podemos-BA) e Nene Tik Tok (PT-SP).

Por que esses nomes são aceitos?

Ainda de acordo com Metrópole, com informações da lei eleitora, cada candidato deve escolher um nome de até trinta caracteres e um número, que irá aparecer na urna.

O nome escolhido apenas não pode deixar dúvida em relação à identidade do candidato, não pode fazer alusão de atento ao pudor e nem ser ridículo ou irreverente.

Caso queira, ainda é possível utilizar nomes de empresa que os identifique, contudo não pode a ver propaganda ou intenção de fazer publicidade a determinado produto.

Travestis e transsexuais podem se registrar, devido ao alistamento ou de atualização de seus dados no Cadastro Eleitoral, com nome social seguido e sua respectiva identidade de gênero.