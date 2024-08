“Esta decisão parece injusta”: Jordan Chiles falou pela primeira vez sobre a retirada da medalha de bronze

A ginasta americana Jordan Chiles fez sua primeira declaração após a polêmica sobre ter sua medalha de bronze dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 revogada, afirmando que considera a decisão “injusta”.

Ela expressou sua posição através de uma mensagem em sua conta X, dizendo que se sente "sobrecarregada pelo amor que tenho recebido nos últimos dias." Ela também mencionou que este é "um dos momentos mais desafiadores" de sua carreira.

"Ao celebrar minhas conquistas olímpicas, ouvi a notícia devastadora de que minha medalha de bronze havia sido retirada. Eu tinha confiança no recurso apresentado pela USAG, que forneceu evidências conclusivas de que minha pontuação seguia todas as regras. Este recurso não foi bem-sucedido... Não tenho palavras. Esta decisão parece injusta e é um golpe significativo, não apenas para mim, mas para todos que apoiaram minha jornada", afirmou Jordan Chiles, que agradeceu sua família, colegas de equipe, treinadores e o público por todo o apoio que receberam.

Jordan Chiles e o ataque racial contra ela

Jordan Chiles mencionou que, além da tristeza causada pela retirada de sua medalha, ela também experimentou "angústia" devido a todos os ataques raciais que recebeu nas redes sociais.

"Para aumentar o sofrimento, os ataques raciais não solicitados nas redes sociais são errados e extremamente dolorosos. Coloquei todo meu coração e alma neste esporte e tenho muito orgulho de representar minha cultura e meu país... Nunca me desviarei dos meus valores de competir com integridade, buscar a excelência, manter os valores do espírito esportivo e seguir as regras que ditam a justiça. Me orgulho de torcer por todos, independentemente da equipe ou país. Encontrar a alegria novamente tem sido uma mudança cultural e adoro ver os outros abraçando isso. Sinto que dei a todos permissão para serem autênticos com quem são."

Apesar de tudo, Jordan Chiles permanecerá firme, com aquele espírito de luta que sempre a caracterizou como atleta. “Acredite em mim quando digo que tive muitos desafios. Vou enfrentar este desafio como fiz com outros, e farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que a justiça seja feita. Acredito que no final desta jornada, as pessoas no controle farão o que é certo”.