Ranking de universidades internacionais coloca USP entre as 150 melhores do mundo

A Universidade de São Paulo (USP) está entre as 150 melhores universidades do mundo conforme o Academic Ranking of World Universities, desenvolvido pela consultoria chinesa Shanghai Ranking Consultancy. Conforme publicado pela UOL, a USP é a única universidade Ibero-americana colocada entre a posição 101 e 150, sendo líder entre as instituições da América Latina, Portugal e Espanha.

De acordo com a publicação, mais de 2.500 universidades são classificadas anualmente pelo ranking chinês, sendo que as 1.000 melhores são efetivamente publicadas. Entre as posições de número 401 e 500 também aparecem outras universidades brasileiras, sendo elas a Universidade Estadual de São Paulo (Unesp), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Top 5 melhores universidades do mundo

O top 5 melhores universidades na avaliação realizada pelo ranking em questão é formado por:

Harvard (1ª colocação)

Stanford (2ª colocação)

Massachusetts Institute of Technology - MIT (3ª colocação)

Cambrigde e University of California (4ª colocação)

Berkeley (5ª colocação)

Somente universidades norte-americanas, britânicas e francesas estão entre as 20 mais bem classificadas no ranking. Para classificar as instituições de ensino, o ranking utiliza seis indicadores de classificação, sendo eles:

Ex-alunos da instituição reconhecidos com prêmios Nobel e medalhas Fields;

Funcionários da Instituição que ganharam prêmios Nobel e medalhas Fields;

Pesquisadores Altamente Citados;

Artigos publicados nas revistas Nature e Science;

Artigos indexados no Science Citation Index-Expande e no Social Science Citation Index;

Desempenho acadêmico per capita de uma instituição.

O Shanghai Ranking Consultancy é a instituição responsável por desenvolver a pesquisa e gerar o ranking anual realiza a distribuição dos dados para cada indicador e analisa a possibilidade de quaisquer efeitos de distorção significativos. Para tal, são utilizadas técnicas estatísticas padrão para ajustar o indicador em caso de necessidade.