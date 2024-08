Mega-Sena acumulou de novo

Mais uma vez nenhum apostador levou o prêmio da Mega-Sena e o valor acumula para o sorteio do próximo sábado, quando pode pagar ao apostador que acertar as seis dezenas o total de R$ 55 milhões.

Confira os números sorteados:

01, 17, 30, 40, 48, 50

No sorteio de ontem, quarenta e três apostas acertaram a quina. Todos receberam prêmios individuais de R$ 74.103,86. Também foram premiadas as 3.574 apostas que acertaram quatro números, cada uma delas com R$ 1.273,66.

SORTEIO DE SÁBADO

Apostadores que pretendem tentar a sorte e levar os R$ 55 milhões para casa devem fazer suas apostas até 19h deste sábado nas casas lotéricas ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples da mega custa R$ 5.

O sorteio será feito a partir das 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo, e pode ser acompanhado em tempo real pelos canais da Caixa no Facebook e Youtube.

Surpresinha e Teimosinha

O apostador pode ainda optar pela Surpresinha ou pela Teimosinha. Na primeira, o sistema da Caixa preenche aleatoriamente o volante e na segunda o jogo é repetido por vários concursos consecutivos.