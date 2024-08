Homem espanca namorada até a morte após discussão em Osasco

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante na manhã desta sexta-feira, dia 16 de agosto, após espancar a namorada (39) até a morte. Conforme publicado pelo Metrópoles, o caso em questão aconteceu em Osasco, região metropolitana de São Paulo.

ANÚNCIO

De acordo com a reportagem, policiais militares foram acionados após uma denúncia de gritos de socorro vindos de uma casa. No local encontraram Marcos Rezende Pires, que confessou ter agredido a namorada, Antonia Otaciana Souza, pós uma suposta traição.

A mulher foi encontrada no chão do imóvel com lesões na cabeça e sem sinais vitais. Após a chegada do Corpo de Bombeiros, foi constatada a morte ainda no local. A confirmação foi feita pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Prisão em flagrante

Conforme a reportagem, após a chegada dos policiais militares e da constatação do óbito da mulher agredida, Marcos foi levado ao 5° Distrito Policial de Osasco. No local, o caso foi registrado como feminicídio devido as circunstâncias e o suspeito detido em flagrante. Em declaração à reportagem, as autoridades afirmaram que o homem foi indiciado pela morte da companheira e permaneceu à disposição da Justiça.

Até o momento, a defesa de Marcos Rezende Pires não se manifestou sobre o ocorrido, bem como não foram divulgadas novas informações sobre as investigações e o andamento do caso. A família de Antonia também não se pronunciou até o presente momento.