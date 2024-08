Democrata Tim Walz aceita o convite para o primeiro debate vice-presidencial

Entre os candidatos à Presidência dos Estados Unidos, pelo menos um debate presidencial já foi agendado: acontecerá em 10 de setembro na ABC, embora Donald Trump queira realizar mais dois. No que diz respeito aos candidatos a vice-presidente, a CBS convidou Tim Walz e J.D. Vance, e, por enquanto, apenas o democrata aceitou.

Através da rede social X, a CBS convidou Walz e Vance para confrontarem suas ideias em Nova York e ofereceu as alternativas de 17 e 24 de setembro, bem como 1 e 8 de outubro.

O companheiro de chapa de Kamala Harris se apressou em responder e escreveu na mesma rede social: “Nos vemos em 1º de outubro, JD.” Um porta-voz da campanha de Harris disse que “O Governador Walz está ansioso para debater com JD Vance... se ele comparecer”.

J.D. Vance aceitará debater com Walz?

Até agora, o companheiro de chapa de Donald Trump não se pronunciou, mas em uma entrevista na quarta-feira com a Fox News, ele reiterou seu desejo de debater com o governador de Minnesota: “Sem dúvida, vamos debater com Tim Walz. Descobrimos isso apenas três horas atrás, então vamos falar com eles e descobrir quando podemos debater”.

Na mesma linha de Trump, Vance quer ter mais de um debate "porque acredito que é importante para o povo americano nos ver discutindo nossos pontos de vista".

Um dos temas mais aguardados se o debate entre os candidatos a vice-presidente acontecesse seria o passado militar de Tim Walz, que foi questionado por J.D. Vance com base em informações incorretas.

“Esses caras... eles até estão me atacando por meu histórico de serviço, e eu só quero dizer que tenho orgulho de ter servido ao meu país, e sempre terei”, respondeu o democrata e então disse diretamente a Vance: “Para qualquer pessoa que tenha a coragem de vestir esse uniforme por nosso grande país, incluindo meu oponente, tenho apenas algumas palavras simples: obrigado por seu serviço e sacrifício”.