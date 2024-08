Imagem: Metrópoles/Colégio Plus

Uma criança de 5 anos morreu na última quinta-feira (15) após ser atingida por uma casa de brinquedo. O caso ocorreu no bairro América, em Barretos, interior de São Paulo.

O menino, identificado apenas como Arthur, participava de uma festa de aniversário infantil em uma escola particular, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), conforme relato do avô da vítima, Edson Marcondes.

Segundo o familiar, a casinha caiu sobre o menino, que foi levado por um funcionário do Colégio Plus à Santa Casa.

O menino chegou a ser levado até a sala de emergência, mas já estava morto. Ele foi enterrado nesta sexta-feira (16). Ocaso foi registrado como morte suspeita/acidental pela Delegacia Seccional de Barretos.

Em comunicado nas redes sociais, o colégio lamentou a morte da criança.

“Toda a comunidade do Colégio PLUS está em orações neste momento de luto e tristeza. Lamentamos profundamente o falecimento de nosso amado aluno Arthur do Infantil 5, que, apesar de ter sido prontamente atendido na escola e na Santa Casa, infelizmente não resistiu.

A Direção, Coordenação, Professores e colegas se solidarizam com os pais, demais familiares e amigos de nosso querido Arthur. Em respeito à sua memória, a instituição escolar decreta luto oficial por três dias”.

Criança de 5 anos morre após ser atingida por casa de brinquedo em escola de SP Imagem: reprodução Instagram

*Com informações de ‘Metrópoles’.