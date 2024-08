CNU acontece neste domingo: veja o que é preciso para realizar o “Enem dos concursos”

Neste domingo, 18 de agosto, será realizada a primeira edição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), que contará com a participação de 2,1 milhões de candidatos de todo o país. Conhecido popularmente como o “Enem dos concursos”, o processo seletivo busca selecionar os candidatos que ocuparão 6.640 vagas distribuídas entre 21 órgãos da administração pública federal, conforme informação da CNN Brasil.

Por conta da tragédia climática ocorrida no Rio Grande do Sul durante o primeiro semestre deste ano, a prova foi remarcada para o mês de agosto, e está prevista para acontecer com ou sem a possível greve dos funcionários do Inep.

Os candidatos foram alocados em 3.665 locais de aplicação, sendo que no total serão utilizadas 75.730 salas de aula para a realização da prova. As salas de aplicação da prova estão distribuídas em 228 municípios, em todos os estados brasileiros.

Segundo a reportagem, os candidatos conseguem localizar o Cartão de Confirmação de Inscrição diretamente na Área do Candidato, a mesma página em que foram feitas as inscrições. Para acessar, será necessário utilizar a conta Gov.Br. Neste cartão, cada candidato encontrará seu número de inscrição, data e hora da prova, local de aplicação da prova e se terá direto a atendimento especializado ou atendimento pelo nome social, quando for o caso.

O que os candidatos devem e não devem levar para a prova?

Conforme informações da Secretaria de Comunicação Social, os candidatos precisam apresentar um documento de identidade original para realizar a prova. Cópias autenticadas não serão aceitas.

Entre os documentos permitidos, estão:

Carteira Nacional de Habilitação com foto

Carteiras expedidas por Comandos Militares, Secretarias de Segurança Pública, Institutos de Identificação e Corpos de Bombeiros

Carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional

Cartão de identidade do Trabalhador

Passaporte brasileiro

Certificado de reservista ou dispensa de incorporação com foto

Carteiras funcionais do Ministério Público

Carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por Lei Federal, tenham validade como identidade

Carteira de trabalho

Cópias autenticadas, protocolo do documento de identidade e qualquer tipo de documento ou declaração não listados acima não serão aceitos pelos fiscais de prova e o candidato não poderá realizar o exame.

Vale lembrar, que os candidatos também devem utilizar uma caneta preta de material transparente para fazer a prova, além da caneta principal, é recomendado levar uma reserva visto que o material não é oferecido nas salas e não poderá ser emprestado por outro candidato.

Alimentos podem ser levados desde que em embalagens lacradas, também será permitido entrar com garrafas de água no local, desde que sejam transparentes.

Orientações gerais

Durante a prova não será permitido o uso ou porte de aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registro, eletrônicos ou não e incluindo aparelhos celulares. O uso de tais dispositivos acarretará na eliminação do candidato. Os candidatos também não podem vestir óculos escuros, relógios, chapéu, boné, gorro e protetores auriculares. Se comunicar com outro candidato também leva à eliminação.

Por questões de segurança não será permitido sair do local com o caderno de provas, somente quem aguardar os 30 minutos finais do exame poderá sair com um papel onde as respostas poderão ser anotadas. A saída, por sua vez, só será permitida após duas horas do início da aplicação das provas.

Vale lembrar que os portões abrem às 7h30 da manhã e fecham às 8h30, sendo que a prova da manhã começará às 9h. No período da tarde os portões abrem às 13h, fecham às 14 e a prova começa às 14h30. Após o fechamento dos portões não será possível entrar nos locais de prova.