Bombeiro que morreu ao combater um incêndio na Zona Leste de SP é identificado

Durante a madrugada desta sexta-feira, dia 16 de agosto, o bombeiro Wellington da Silva, de 30 anos, do 3º Grupamento da corporação, morreu ao atender uma ocorrência de incêndio na zona leste de São Paulo. Conforme informações do Portal Metrópoles, o bombeiro foi atingido por escombros durante o combate ao incêndio registrado na região de Sapopemba.

O fogo atingiu três imóveis em uma comunidade na altura do número 100 da Avenida Marginal do Oratório, sendo que uma das estruturas se rompeu e desabou sobre o soltado, conforme informações da Polícia Militar. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, mas não resistiu aos ferimentos. Em declaração, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) lamentou a morte de Wellington.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para atender a ocorrência por volta das 2h43 da madrugada, sendo que o incêndio foi extinto às 7 horas da manhã.

O soldado foi homenageado nas redes sociais

Por meio de suas páginas nas redes sociais, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros da PMESP prestaram uma homenagem a Wellington. Na publicação, os órgãos oficiais homenagearam o soldado e revelaram que ele deixou sua companheira e uma filha de 7 anos.

“Com profundo pesar comunicamos o falecimento do Sd PM Wellington da Silva, 30 anos, do 3º GB, nesta madrugada durante o atendimento de ocorrência de incêndio no Bairro Sapopemba. O CB encontra-se enlutado e manifesta sinceros sentimentos, e rogamos pelo conforto da família e amigos”, afirmou o Corpo de Bombeiros por meio da publicação.

Por sua vez, a PMESP comentou sobre a queda de estrutura que levou à morte do soldado. “O Soldado PM da Silva foi atingido pelo desabamento de uma estrutura enquanto cumpria seu dever, mostrando a mesma coragem e dedicação que sempre o caracterizaram. Apesar dos esforços das equipes de resgate e do atendimento médico, o militar não resistiu aos ferimentos. Ele deixa uma companheira e uma filha de 7 anos”.