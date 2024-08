Preso em SP suspeito de matar e enterrar corpo de jovem trans no quintal da própria casa, em PE

Jovem trans de 21 anos foi morta e enterrada no quintal de casa; suspeito do crime, companheiro foi preso no interior de SP

A Polícia Civil prendeu o principal suspeito pela morte de uma jovem trans, de 21 anos, que foi enterrada no quintal da própria casa em Santa Maria do Cambucá, em Pernambuco. O companheiro da vítima, Thiago de Souza, foi detido enquanto seguia em um ônibus em Jandira, no interior de São Paulo. Questionado pelos policiais, ele confessou a autoria do crime.

A jovem, que não teve o nome social divulgado, foi batizada como Cícero Gabriel Lima. Ela passou três dias desaparecida e foi achada no início da semana por familiares, enterrada no quintal da casa em que morava, depois que eles perceberam que a terra estava remexida e passaram a sentir um mal cheiro.

A polícia foi acionada e o corpo da vítima foi localizado, já em estado de decomposição e com marcas semelhantes a pauladas. Os restos mortais foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru, onde passa por exames necropsiais que devem atestar as causas da morte.

O caso passou a ser investigado e a polícia descobriu que a jovem trans morava com Thiago de Souza. O rapaz, no entanto, não foi encontrado na cidade e testemunhas disseram que ele tinha viajado para o interior de São Paulo.

A Polícia Civil de Pernambuco solicitou à Justiça um mandado de prisão, o que foi acatado. Assim, o suspeito acabou preso pela Polícia Militar Rodoviária enquanto seguia em um ônibus na cidade paulista de Jandira. Segundo o delegado Júlio Porto, Souza confessou que cometeu o crime após uma discussão com a vítima por motivos passionais. O rapaz portava documentos e cartões bancários da vítima.

O suspeito foi levado para uma delegacia em Jandira, onde segue aguardando por uma audiência de custódia. A defesa dele não foi encontrada para comentar o assunto até a publicação desta reportagem.