Discussão termina com dono de Porsche derrubando moto e agredindo motociclista

Imagens mostraram o momento em que o motorista de uma Porsche agrediu um motoboy que realizava uma entrega na última quarta-feira, dia 14 de agosto. Conforme publicado pelo G1, as imagens foram registradas em Santa Inês, zona leste de Belo Horizonte. É possível notar o momento em que o dono do carro derruba a moto do entregador e, em seguida, o atinge com um chute.

As imagens obtidas pela polícia foram feitas por uma testemunha que presenciou a confusão. No vídeo, é possível ver o momento em que o motorista arrasta a moto do entregador.

A gravação mostra o motociclista estacionando a moto em frente da garagem em que a Porsche está estacionada. Ele tinha como destino a casa vizinha, para a qual realizaria uma entrega. Neste momento, o motorista sai com o carro de ré da garagem e esbarra na motocicleta do entregador.

Troca de ofensas e agressão

Após esbarrar na moto do entregador, o dono do veículo de luxo desceu do carro já visivelmente exaltado, gritando e gesticulando para o motociclista. Ele inicia a discussão e joga a moto do entregador no chão.

Na sequência, ele avança em direção ao rapaz dando socos, chutes e o empurrando enquanto o entregador apenas ergue os braços e tenta se desvencilhar dos golpes. Apesar disso, ele ainda é atingido por um dos chutes.

Nas imagens, também é possível ouvir os gritos do motorista que fala diversos palavrões e arrasta a motocicleta pelo asfalto, causando danos na lataria. Enquanto tudo ocorre, o motociclista pede que seu celular, tomado pelo motorista da Porsche, seja devolvido, o que só foi feito após testemunhas cobrarem.

“Segundo o entregador, assim que recuperou o aparelho, ele removeu a motocicleta do local. Nesse momento, o autor entrou na Porsche e começou a gritar: ‘Essa moto é um lixo, você é um lixo, meu carro custa um milhão!’”, revelam os policiais.

O motociclista recebeu apoio dos moradores que gravaram parte da confusão e ajudaram ao descrever o motorista para os policiais que atenderam à ocorrência. Apesar disso, o motorista da Porsche ainda não foi identificado e, segundo a Polícia Civil, ninguém foi conduzido à delegacia.

O caso segue sendo investigado, e o motorista segue sendo procurado.