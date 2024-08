Carro por R$ 800 e dois iPhones por R$ 700; Leilão da Receita ocorre no final de agosto

A Receita Federal promove, em 27 de agosto (quarta-feira), a partir das 10h, um leilão conduzido pela Alfândega de Guarulhos.

Ao todo serão 208 lotes, com itens que variam de produtos eletrônicos, como notebooks e celulares, à veículos, entre carros e motos, entre outros.

O evento tem como propósito oferecer mercadorias apreendidas ou abandonadas de responsabilidade da Alfândega de Guarulhos, em São Paulo.

Para participar do leilão a propostas serão recebidas do dia 22, a partir das 10h, até às 18h do dia 26 de agosto, de forma eletrônica.

É possível visitar os lotes em diversos locais e unidades da Receita Federal no estado de São Paulo, entre eles Araraquara, Santos, Santo André, São Paulo, Guarulhos, Bauru, Taubaté, Sorocaba e São Bernardo do Campo a partir do dia 19 até o dia 23.

Itens presentes nos lotes

Entre os itens ofertados nos 208 lotes estão, por exemplo, um iPhone 11 Pro, iPhone 13 e iPad por lance mínimo de R$ 700 no lote 179.

No lote 181 é possível encontrar outros itens da Apple, como iPad 2 Mini, iPhone 9 e iPhone com acessórios pelo valor mínimo de R$ 300 no lance.

Já no lote 188 é possível arrematar um carro modelo Fiat Uno ano 1996 com preço de R$ 800 (lance mínimo).

Confira outros destaques:

No lote 102 , há um Honda Fit por lances a partir de R$ 8 mil ;

, há um Honda Fit por lances a partir de ; No lote 104 há um Toyota Corolla a partir de R$ 18 mil ;

há um Toyota Corolla a partir de ; Nos lotes 1, 28, 44, 46 e 142 há uma série de artigos esportivos, que vão de R$ 1,4 mil a R$ 11 mil ;

há uma série de artigos esportivos, que vão de a ; Nos lotes 33, 57, 60, 135 e 170 há uma série de instrumentos musicais com preços entre R$ 800 e R$ 4 mil ;

há uma série de instrumentos musicais com preços entre e ; Nos lotes 191, 197, 198 e 199 há aparelhos de videogame com preços que vão de R$ 200 a R$ 600;

há aparelhos de videogame com preços que vão de a Entre os lotes 174 e 186, há vários celulares, incluindo iPhones, com preços entre R$ 300 e R$ 1,4 mil.

Acesse este link e confira o edital e todas as informações dos itens presentes.