Após madrugada gelada, paulistano enfrenta dia quente com máxima de 27ºC

Após dias de frio intenso, o sol volta a brilhar forte na cidade de São Paulo e uma nova massa de ar quente promete trazer a temperatura para uma máxima de 27ºC no período da tarde.

A madrugada começou em 11º e a previsão é de um aumento de 18ºC no decorrer do dia. Amanhã os termômetros devem chegar a 29º C, mas a previsão para o sábado e domingo é de temperaturas acima de 30ºC.

O calor não é acidental. Nos próximos dias a cidade de São Paulo volta a viver uma fase de ‘veranico’ e os termômetros devem ultrapassar os 30ºC nos próximos dias.

Esse calor com alta amplitude térmica deve se repetir nas principais capitais do centro-sul e sudeste do país, como no Rio de Janeiro, onde a temperatura deve saltar de 12º C para 30º C.

A nova onda de calor, de acordo com os meteorologistas, deve derrubar a umidade relativa do ar nas principais capitais, podendo causar problemas de saúde.

SUL DO PAÍS

Enquanto o sudeste se prepara para um novo veranico, no sul do país ainda há previsão de geadas em algumas cidades. DE acordo com a meteorologia, p sul do Rio Grande do Sul e leste do Paraná e de Santa Catarina devem enfrentar ainda madrugadas geladas com mínimas de até 3º C.