A mãe biológica de Simone Biles pede à ginasta que a perdoe por tê-la abandonado

Paris 2024 fechou com uma inabalável Simone Biles. A ginasta americana possui um total de onze medalhas olímpicas em sua carreira, e sua história de sucesso tem sido um exemplo de resiliência repleta de sacrifícios e muito crescimento pessoal. Sua vida não foi livre de momentos sombrios em sua infância, marcada pelo abandono de sua mãe biológica, Shanon Biles, quando ela tinha apenas seis anos de idade.

A relação entre Simone e sua mãe biológica tem sido inexistente depois que a mulher de 52 anos foi forçada a renunciar à guarda de Simone e seus três irmãos devido à sua luta contra o vício em drogas e álcool. No entanto, agora a mãe biológica da ginasta está supostamente buscando restabelecer a relação.

O que Shanon Biles disse sobre sua filha?

Em uma entrevista recente com o Daily Mail, Shanon expressou seu desejo de se reconciliar com sua filha, afirmando que vive na esperança de que um dia Simone lhe conceda o perdão. “Eu pediria a ela que me perdoasse e perguntaria se podemos seguir em frente, não me julgar pelo meu passado,” disse Shanon, que agora se define como uma ‘viciada em recuperação’.

A mulher decidiu respeitar o espaço da medalhista olímpica e não entrar em contato diretamente com ela, apesar de ter o seu número de telefone privado, esperando que Simone mesma tome a iniciativa.

Desde que Shanon perdeu a custódia, Simone e sua irmã mais nova, Adria (25 anos), foram adotadas pelos avós maternos, Nellie e Ronald Biles, enquanto seus dois irmãos mais velhos, Ashley e Tevin, foram acolhidos por uma tia. Essa separação foi um ponto de virada na vida de Simone, e ela reconheceu que essas experiências a prepararam para enfrentar os desafios que, no final, a levaram ao sucesso.

“Não estaria onde estou sem esse ponto de virada. Viver longe da minha mãe biológica, estar em um lar adotivo e ser adotada pelos meus avós me preparou para um caminho melhor,” refletiu a ginasta no passado.