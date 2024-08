Após mais de 36 horas desaparecida, bebê de 2 anos é encontrada em área de mata no RJ

Uma criança de 2 anos foi encontrada viva na manhã desta quarta-feira (14) após ficar desaparecida por mais de 36 horas. O caso ocorreu em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro.

ANÚNCIO

Conforme informações do g1, Pérola Vitória foi encontrada por volta das 10h em uma mata fechada e encaminhada ao hospital por agentes da Polícia Civil.

A criança se encontra em observação no Hospital Estadual Roberto Chabo. Segundo Mario Jorge Espinhara, diretor do hospital, Pérola chegou ao local sonolenta, hipotérmica, com cianose central e desidratação.

“Está em uso de oxigênio suplementar e segue aos cuidados do CTI pediátrico para acompanhamento do quadro”, disse a unidade, em nota.

Criança saiu pelo portão de casa

A bebê de 2 anos estava desaparecida desde segunda-feira (12) à noite, quando caiu pelo portão de casa, que foi deixado aberto, segundo a família.

As buscas por Vitória envolveu agentes do Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Guarda Civil, polícias Civil e Militar, cães farejadores e drones.

Os pais da criança prestaram depoimento na 118ª Delegacia de Polícia, onde as investigações foram coordenadas pelo delegado titular, Rodrigo Bichara Moreira.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações do caso continuam. Os agentes buscam compreender como ocorreu o desaparecimento da criança e se outras pessoas estão envolvidas.