Jogos Paralímpicos 2024: conheça suas origens e mais detalhes

O Símbolo Paralímpico ocupa seu lugar no Arco do Triunfo antes do início de Paris 2024

O símbolo paralímpico no Arco do Triunfo

Embora os Jogos Olímpicos tenham encerrado em grande estilo no último domingo, o palco em Paris está pronto para dar continuidade ao desdobramento da competitividade e maior exigência esportiva em nível mundial com os Jogos Paralímpicos.

A partir de 28 de agosto, o público mundial poderá desfrutar dos Jogos Paralímpicos, que já são uma tradição, apesar de terem sido criados depois dos Jogos Olímpicos.

Qual é a origem dos Jogos Paralímpicos?

Nascidos em um dos contextos mais sombrios da história da humanidade, como foi a Segunda Guerra Mundial, os Jogos Paralímpicos se apresentaram como uma clara mensagem de esperança, inclusão e superação para o mundo.

O médico alemão especializado em neurologia, Sir Ludwig Guttmann, foi responsável por criar, em 1948, os primeiros Jogos Paralímpicos (ainda não sob esse nome), no hospital onde trabalhava, chamado Stoke Mandeville. Guttmann era responsável, entre outras coisas, por reabilitar soldados com lesões na medula espinhal, e estava determinado a encontrar a inovação necessária para apoiá-los não só a recuperar sua saúde física, mas também a ajudá-los a encontrar um propósito na sociedade, e a partir desse trabalho ele se propôs a criar os Jogos Paralímpicos.

Em 1960, a iniciativa local de Ludwig Guttmann se transformou em um dos eventos globais mais importantes com a celebração da primeira edição dos Jogos Paralímpicos em Roma. Os primeiros esportes paralímpicos foram:

Atletismo

Natação

Tiro com Arco

Esgrima em cadeira de rodas

Posteriormente, em 1989, foi criado o Comitê Paralímpico Internacional (IPC), com o objetivo de coordenar e organizar os Jogos Paralímpicos em nível mundial. A fundação do IPC surgiu da colaboração entre diferentes comitês nacionais e federações esportivas paralímpicas, que buscavam estabelecer uma estrutura centralizada para o movimento paralímpico.

Um mês após a cerimônia de abertura no Rio Sena para os Jogos Olímpicos, os olhos se voltarão para a Praça da Concórdia para a cerimônia dos Jogos Paralímpicos. No dia seguinte, dia 29, começarão as primeiras provas e as primeiras medalhas, bem como marcará o início de alguns esportes coletivos, como rugby e basquete em cadeira de rodas ou vôlei sentado. Finalmente, em 8 de setembro será realizada a cerimônia de encerramento.