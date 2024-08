Muitos esportes novos: assim serão os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028

Os Jogos Olímpicos de Paris passarão o bastão para Los Angeles 2028 neste domingo, na cerimônia de encerramento. E muitas coisas serão diferentes em quatro anos. Novos esportes farão sua estreia olímpica, selecionados pelos organizadores, que também reintegrarão outros que saíram do programa há mais de 100 anos.

Enquanto Paris mostra o rio Sena, Los Angeles terá o Oceano Pacífico e suas praias.

Os incomparáveis edifícios históricos de Paris ofereceram um aspecto cinematográfico. Enquanto isso, as ruas de Los Angeles mostrarão uma história viva do cinema e da televisão.

Quais esportes serão incorporados aos Jogos Olímpicos de Los Angeles?

‘Flag football’, squash e corridas de obstáculos. Sim, corridas de obstáculos no estilo de ‘American Ninja Warrior’ para substituir os cavalos e animar o pentatlo moderno.

O ‘Flag football’ é uma boa opção para os organizadores de Los Angeles, que no ano passado disseram aos membros do COI que esse esporte representa ‘o futuro e a vanguarda do crescimento internacional do futebol americano’.

O squash se juntará ao tênis e ao badminton como esportes de raquete nos Jogos. Poderiam um dia ser seguidos pelo paddle ou pelo pickleball?

Em ocasiões anteriores, o squash não foi aceito e, assim como o 'Flag football', agora está indo para Los Angeles sem garantia de permanecer nos Jogos Olímpicos de Brisbane de 2032.

Também serão adicionados ao programa como eventos convidados o críquete e o lacrosse, dois esportes que estiveram presentes há mais de 100 anos. O lacrosse esteve nos Jogos de Saint Louis 1904 e Londres 1908, enquanto o críquete teve apenas uma aparição em Paris 1900.

Outros que estão retornando, como era de se esperar nos Estados Unidos, são o beisebol e o softbol, com presença inconsistente no programa olímpico.

Por outro lado, o Comitê Olímpico Internacional colocou em dúvida a presença do boxe, uma vez que a Associação Internacional desta disciplina foi desafiliada no ano passado.

Como serão os Jogos Olímpicos de Los Angeles?

Não há rio em Los Angeles que possa igualar o desfile de atletas em Paris ao longo do Sena, embora serão utilizados dois estádios em vez de um: tanto o SoFi Stadium quanto o Memorial Coliseum de Los Angeles.

Os Jogos Olímpicos de Paris frequentemente pareciam incríveis na tela. Los Angeles praticamente inventou a aparência moderna do cinema e da televisão e é um centro criativo de música e moda.

A mensagem aqui para Los Angeles é: não tentem copiar Paris.

"Paris é a cidade mais bonita do mundo", admitiu o presidente da LA 2028, Casey Wasserman. "Os Jogos de 2028 serão autenticamente de Los Angeles".

O diretor de transmissão olímpica do COI, Yiannis Exarchos, disse que Los Angeles "não pode recriar uma cidade (Paris) com uma história de 500 anos. Los Angeles fala do futuro, das novas fronteiras, da tecnologia".

Eventos como maratonas e ciclismo podem mostrar “onde uma grande parte da mitologia do século XX foi criada, graças a Hollywood”, disse Exarchos em uma entrevista.