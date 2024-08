Oferecem colonoscopias gratuitas para toda a vida a um medalhista olímpico duplo

Dizem que ganhar uma medalha de ouro olímpica te transforma em uma lenda esportiva em seu país de origem, situação que pode gerar uma infinidade de benefícios. Mas com certeza o que o ginasta Carlos Yulo nunca poderia imaginar é que ao se consagrar no evento principal, ele receberia um detalhe médico um tanto atípico.

ANÚNCIO

Paris 2024 está sendo muito doce para o atleta filipino ao conquistar no fim de semana as primeiras medalhas de seu país na ginástica artística: ouro no salto e ouro no solo.

Antes das medalhas de Yulo, as Filipinas tinham apenas uma medalha de ouro, conquistada no levantamento de peso em Tóquio 2020.

A euforia em torno de Yulo nas Filipinas superou as expectativas, gerando um enorme feedback com os fãs, conforme destacado em um relatório pelo portal da BBC: “A façanha do jovem de 24 anos, apelidado de Caloy, desencadeou uma ‘Yulomania’ nas Filipinas, onde autoridades, restaurantes e até clínicas médicas lhe ofereceram prêmios em dinheiro ou serviços vitalícios”.

Colonoscopias gratuitas para toda a vida

O meio de comunicação britânico citado acrescentou que "um gastroenterologista ofereceu consultas e colonoscopias gratuitas pelo resto da vida, enquanto a Universidade de Mindanao prometeu créditos universitários". Além disso, foram detalhados 5 presentes que o atleta de 24 anos recebeu e que puderam ser confirmados: