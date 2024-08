Vai sair de casa? Não esqueça o casaco e o guarda-chuva

O paulistano acordou nesta sexta-feira com o dia nublado e uma maior sensação de frio nesta sexta-feira, marcando um contraste com os dias anteriores, de forte calor e sol brilhando. A frente fria que atravessou o sul do país já chegou no estado de São Paulo e trará muito frio para a Capital até domingo, de acordo com a Climatempo.

A madrugada desta sexta ficou na casa dos 19º C e durante o dia pode esquentar um pouco, mas a frente fria e a umidade que ela traz devem derrubar a temperatura novamente no final da tarde, de forma acentuada, com possibilidade de chuva à tarde e à noite.

O sábado também será chuvoso e começará com 11ºC, chegando à máxima de apenas 16º C durante o dia. O domingo promete ser ainda mais frio e durante a madrugada os meteorologistas preveem que os termômetros caiam para 6º C, uma das menores temperaturas registradas neste ano.

O frio deve continuar no estado de São Paulo pelo menos até a próxima quinta-feira, com as madrugadas bem geladas, mas o sol já aparece durante o dia e a temperatura deve subir um pouco mais.

RS E SC

No sul do país o frio é ainda mais intenso e a massa de ar polar o risco de geada é alto para grande parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul entre sábado e domingo. Nas regiões de serra, algumas cidades podem registrar queda de neve durante a madrugada neste final de semana,