O que é o Champions Park, o lugar favorito dos turistas e atletas na Torre Eiffel?

A equipe brasileira de ginástica artística, liderada por Rebeca Andrade, posa com suas medalhas no Champions Park, localizado na Praça do Trocadero em Paris

Paris continua sendo o epicentro da festa e celebração de todos os esportes mundiais. Após uns Jogos em Tóquio que foram afetados pela pandemia de Covid-19, os Jogos Olímpicos em Paris mantêm a festa diária com seu Parque dos Campeões.

Todos os dias, dezenas de medalhistas de todas as nacionalidades e esportes se reúnem aos pés da Torre Eiffel ao pôr do sol em Paris para celebrar com fãs e turistas. “Uma maneira realmente divertida e incrível de comemorar”, diz Camryn Rogers, atleta canadense coroada campeã de lançamento de martelo. “Sou uma grande fã, quero que façam isso em todos os Jogos.”

O que é o Champions Park nos Jogos de Paris 2024?

Sob a impressionante Torre Eiffel, um longo pódio se estende nos jardins do Trocadero, cercado por arquibancadas para 13.000 espectadores, com a Torre Montparnasse coroada por um gigantesco retrato do nadador francês Léon Marchand, compreendendo este parque que se tornou o centro onde os atletas continuam a celebração dias após ganharem suas medalhas.

A chilena Francisca Crovetto, campeã olímpica no tiro skeet, tira uma selfie com sua medalha de ouro no Parque dos Campeões (Champions Park) (Arturo Holmes/Getty Images)

Com música e fotos da multidão para os milhares de medalhistas, os Jogos de Paris deram uma reviravolta em relação ao que foi vivenciado durante os Jogos de Tóquio 2020, tudo devido ao lockdown sob o qual o mundo inteiro estava devido à pandemia de COVID-19.

Além da proximidade dos atletas, os espectadores desfrutam de um espetáculo com um DJ e desfiles coreográficos.

“Apenas esperamos 40 minutos, é de graça e foi ótimo”, declarou Julie Guitard, uma fã de 55 anos de Lyon. “Acho incrível, tanto para nós que viemos aos Jogos quanto para os parisienses que não podem pagar pelos ingressos”, acrescentou Mathilde Lemesle, uma residente da Alemanha, que veio para desfrutar dos vencedores alemães acompanhados de música e uma atmosfera incrível.”