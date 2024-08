Ginasta brasileira se lesiona antes de apresentação na ginástica rítmica

Um dos melhores momentos da história da ginástica rítmica do Brasil acabou de forma precoce. Uma lesão nos momentos anteriores a entrada do conjunto brasileiro para sua apresentação nas classificatórias, adiou o sonho do pódio olímpico para o conjunto brasileiro. Conforme publicado pela Agência Brasil, a ginasta Victória Borges, uma das integrantes da equipe nacional, acabou interferindo nas notas recebidas pela equipe na rotina mista de bolas e fitas.

Pela primeira vez o conjunto brasileiro chegou à uma edição dos Jogos Olímpicos como sendo um dos favoritos à medalha. O quinteto, formado por Victória Borges, Maria Eduarda Arakaki, Deborah Medrado, Sofia Pereira e Nicole Pircio fez uma boa apresentação na rotina de cinco arcos.

Ao som de “I Wanna Dance With Somebody”, de Whitney Houston, o quinteto conquistou nota de 35.950, ficando na quarta colocação geral ao fim das 12 primeiras apresentações. Como as oito equipes melhores colocadas passam para as finais, o Brasil estava encaminhando sua vaga.

Lesão inesperada

Antes da segunda apresentação do conjunto brasileiro, com aparelhos mistos de três fitas e duas bolas, Victória sentiu uma contratura muscular na panturrilha durante o aquecimento, e subiu no tablado de apresentações mancando.

Mesmo com dores, ela fez questão de participar da rotina junto com as companheiras, uma vez que a ginástica rítmica não permite a substituição de atletas por uma reserva após o início da competição.

Por conta da lesão, Victória não conseguiu executar os movimentos acrobáticos que fazem parte da coreografia do conjunto brasileiro, e junto com as demais ginastas não conseguiu segurar a emoção ao sair do tablado, precisando até mesmo ser amparada. A nota do conjunto brasileiro acabou abaixo do esperado, ficando em 24.950.

Com o somatório, o Brasil ficou na nona colocação, sem conseguir se classificar para a final. O quinteto brasileiro vem se destacando nas etapas da Copa do Mundo de ginástica rítmica, mas o sonho olímpico foi temporariamente adiado para a Olimpíada de Los Angeles 2028.