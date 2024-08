Resultado Lotofácil 3175: veja os números sorteados nesta quarta-feira

Apostadores que tentaram a sorte na Lotofácil podem levar para casa um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão, de acordo com a Caixa Econômica Federal.

Confira os números sorteados para a Lotofácil desta quarta-feira:

01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 17, 22, 23, 24

SEIS GANHADORES

Seis apostadores acertaram as 15 dezenas sorteadas pela Lotofácil nesta terça-feira e irão dividir o prêmio, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e três dessas apostas foram feitas no Estado de São Paulo. Cada um dos sortudos ganhadores vai levar para casa R$ 583.718,24.

As apostas ganhadoras foram feitas nas cidades de São Paulo, Barueri e Itu, no Estado de São Paulo, e Manaus (AM), Vitória (ES) e Macaé (RJ).

Como apostar na Lotofácil

Para concorrer na Lotofácil, basta preencher o volante contendo 25 números com 15 dezenas. Ganha quer acertar 15, 14, 13 e 12 números. A aposta simples custa R$ 3, mas o apostador que quiser dar uma chance a mais para a sorte pode preencher mais números, mas o preço da aposta sobe substancialmente.