É relatado comida com vermes na Vila Olímpica de Paris 2024

Uma nova acusação foi feita contra as pobres condições às quais os atletas dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 estariam sendo submetidos na Vila, o nadador britânico Adam Peaty afirmou nesta terça-feira que a comida está em tão mau estado que até teria vermes.

O britânico contou a um jornal do Reino Unido que os atletas nos Jogos encontraram vermes em sua comida, devido a um serviço de catering "não bom o suficiente" na Vila dos Atletas, enquanto elogiou a comida "incrível" no evento de Tóquio de anos atrás.

O que disse Adam Peaty sobre a comida oferecida na Vila Olímpica em Paris 2024?

"O catering não é bom o suficiente para o nível que se espera dos atletas. Temos que dar o nosso melhor", denunciou o britânico em declarações a um jornal do Reino Unido.

O atleta seis vezes medalhista nos Jogos reclamou tanto da quantidade quanto da qualidade da comida oferecida nos Jogos de Paris, algo que pode afetar o desempenho dos atletas. "Em Tóquio a comida era incrível. No Rio foi incrível. Mas desta vez? Não havia opções suficientes de proteínas, filas longas, esperas de 30 minutos para comer porque não há sistema de filas", criticou.

Como parte das promessas de sustentabilidade dos Jogos, os organizadores se comprometeram a que 60% de todas as refeições servidas sejam sem carne e um terço à base de plantas. "A ideia de sustentabilidade foi imposta aos atletas", acrescentou. "Eu quero carne, preciso de carne para render e é o que como em casa, então por que eu deveria mudar?", expressou.

“Gosto de peixe e as pessoas encontram vermes nele. Isso não é bom. O padrão é ver o melhor do melhor no mundo, e não estamos alimentando-os com o melhor”, acrescentou o atleta.

Apesar dessas novas acusações e outras feitas no passado, um porta-voz dos Jogos expressou ao mesmo jornal que eles estão ‘ouvindo’ os atletas, aos quais eles levam “muito a sério”: “Desde a abertura da Vila, nosso parceiro Sodexo Live tem trabalhado proativamente para adaptar o fornecimento ao crescente uso dos restaurantes da Vila e ao consumo real dos atletas observado nos primeiros dias”.