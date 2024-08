Concurso dos Correios abre inscrições; salários chegam a R$ 6,8 mil

Já estão abertas as inscrições para os interessados em disputar uma das 33 vagas oferecidas por meio de concurso público pelos Correios, cujos salários podem chegar até a R$ 6,8 mil.

As vagas, de acordo com o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), responsável pelo concurso, são para cargos nas áreas de medicina e segurança do trabalho para candidatos com formação de nível médio e superior.

Confira os cargos e o salário inicial para as respectivas vagas:

Médico do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48

Técnico de segurança do trabalho júnior (nível médio) - salário inicial: R$ 3.672,84

Enfermeiro do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.583,54

Engenheiro de segurança do trabalho júnior (nível superior) - salário inicial: R$ 6.872,48

Os interessados em participar do concurso público devem fazer sua inscrição até o dia 8 de setembro pelo site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), a banca organizadora do processo seletivo. A taxa de inscrição é de R$ 70.

A prova será aplicada no dia 13 de outubro e o resultado deve sair no dia 20 de novembro.

O processo seletivo terá as seguintes fases:

Prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório;

Comprovação de requisitos e análise de perfil profissional;

Realização de exames médicos admissionais.

O concurso também servirá de formação de cadastro reserva para novas vagas.