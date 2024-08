Governo de SP anuncia instalação de 649 radares em rodovias sem concessão

Até janeiro de 2025, as rodovias do estado de São Paulo ganharão 649 radares de velocidade e capazes de identificar e multar outras infrações, de acordo com anúncio feito pelo governador Tarcísio de Freitas. A medida foi publicada no Diário Oficial do estado nesta segunda-feira.

Os radares serão instalados nas rodovias administradas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem), que estão sem fiscalização desde março deste ano, quando venceram os contratos com empresas e o governo optou por não renovar e realizar nova licitação. As rodovias administradas por concessionárias têm equipamentos operados pelo governo do estado.

De acordo com o DER, os novos radares ficarão em lugares visíveis e serão sinalizados, como determina a lei, e identificados em aplicativos de trânsito como o waze.

Mais próximo da Capital, os novos radares serão instalados na rodovia Raposo Tavares, na estrada Caminho do Mar, em São Bernardo, na Índio Tibiriçá, que corta Santo André, Ribeirão Pires e Suzano, e Padre Manoel da Nóbrega, no litoral.

OUTRAS MEDIDAS

O governo de SP anunciou ainda a reestruturação do sistema Infosiga, ferramenta que contabiliza e faz a geolocalização dos acidentes de trânsito com vítimas para fornecer informações às secretarias do governo e às prefeituras para localização dos pontos com maior índice de acidentes para que medidas de segurança sejam adotadas nestes locais específicos.