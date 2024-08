Brasil goleia Espanha e chega na final do futebol feminino nas Olimpíadas de Paris

O futebol feminino tem muito que comemorar na tarde desta terça-feira, dia 06 de agosto. Depois de passar por situações delicadas em competições anteriores, as mulheres da equipe brasileira de futebol conquistaram um resultado relevante pra cima da Espanha, atual campeã do mundo.

Disputando uma vaga para as finais das Olimpiadas de Paris 2024, as brasileiras fizeram um jogo pegado, mas que acabou com um placar elástico e favorável para as brasileiras.

Com gols de Paredes, Gabi Portilho, Adriana e Kerolin, o Brasil venceu a Espanha por 4 a 2 em um jogo com 15 minutos de acréscimo e muita emoção para os torcedores. Outro destaque fica também para a goleira Lorena, em seu retorno à seleção após se recuperar de uma lesão no joelho.

Final Olímpica

Com a classificação, a equipe brasileira disputa a medalha de ouro contra os Estados Unidos no dia 10 de agosto, as 12 horas. Alemanha e Espanha disputam a medalha de bronze.

A grande final do futebol feminino nas Olimpiadas de Paris 2024 será disputada entre as duas equipes que mais disputaram finais olímpicas no futebol. Para o Brasil, a classificação significa o retorno a uma final de Olimpíadas após 16 anos.