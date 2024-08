Protestos derrubam governo de Bangladesh e causam o exílio da primeira-ministra

O que começou como protestos pacíficos de estudantes em Bangladesh contra um sistema de cotas para cargos governamentais acabou se transformando em um levante que forçou a primeira-ministra Sheikh Hasina a renunciar e fugir do país de helicóptero.

O fim dos seus 15 anos no poder ocorre após semanas de distúrbios violentos, nos quais quase 300 pessoas morreram, de acordo com relatos da mídia local.

O governo tentou várias vezes sufocar os protestos - que atribuiu a sabotagem e aos partidos de oposição - com balas, toques de recolher e suspensão da internet, mas essas medidas severas se mostraram contraproducentes, ao aumentar a indignação e mais protestos.

Nesta segunda-feira, 5 de agosto, os manifestantes desrespeitaram um toque de recolher militar ao marcharem em direção ao centro da capital, após um fim de semana violento que deixou dezenas de mortos. Quando as tropas se retiraram e o acesso à internet foi restabelecido, dezenas de milhares de pessoas começaram a comemorar nas ruas e milhares invadiram a residência oficial da primeira-ministra.

O chefe militar, general Waker-uz-Zaman, disse que o exército buscará a orientação do presidente para formar um governo interino, ao mesmo tempo em que fez um apelo à calma em um discurso público.

Como começaram os protestos?

Os protestos, nos quais participaram centenas de milhares de pessoas, começaram em julho com estudantes que protestaram contra um controverso sistema de cotas que atribuía vagas de emprego no governo.

A situação ficou violenta em 15 de julho, quando manifestantes estudantis entraram em confronto com agentes de segurança e ativistas pró-governamentais, levando as autoridades a dispersar gás lacrimogêneo, disparar balas de borracha, fechar escolas e impor um toque de recolher com ordens para disparar imediatamente. Também foi suspenso o serviço de internet e dados móveis.

O governo indicou que quase 150 pessoas morreram no mês passado, embora meios de comunicação locais tenham relatado que foram mais de 200.

Por que eram os protestos?

No início, os protestos eram contra um sistema de cotas que reservava até 30% dos cargos governamentais para familiares de veteranos que lutaram na guerra de independência de Bangladesh contra o Paquistão, em 1971.

Os manifestantes apontaram que o sistema era discriminatório e beneficiava os partidários do partido Liga Awami, da primeira-ministra Sheikh Hasina, que liderou o movimento independentista.

O furor evidenciou a extensão das dificuldades econômicas em Bangladesh, onde as exportações caíram e as reservas de divisas estão se esgotando. Há uma falta de empregos de qualidade para jovens com formação universitária, que cada vez mais buscam empregos governamentais, mais estáveis e lucrativos.

À medida que a violência atingia o seu pico, o Supremo Tribunal determinou no mês passado que a cota para veteranos deve ser reduzida para 5%, e que 93% dos empregos devem ser atribuídos com base no mérito. Os restantes 2% serão reservados para membros de minorias étnicas, pessoas transgênero e com deficiências.

O governo aceitou a decisão e restabeleceu o serviço de internet pensando que a situação melhoraria. No entanto, as protestos aumentaram exigindo investigações sobre as repressões mortais e, posteriormente, a renúncia de Hasina e seu gabinete.

O que vem a seguir para o país?

Milhares de manifestantes celebraram na capital, agitando bandeiras de Bangladesh quando a notícia foi divulgada, e outros saquearam sua residência oficial, levando móveis e até peixes das cozinhas. Mas após 15 anos de seu governo, não está claro o que acontecerá a seguir.

O general Waker-uz-Zaman prometeu que os militares renunciarão e iniciarão uma investigação sobre as repressões letais que inflamaram a indignação contra o governo.

"Manteremos a fé nos militares, investigaremos todos os assassinatos e puniremos os responsáveis", afirmou. "Ordenei que nenhum exército ou polícia realize qualquer tipo de disparo".

Também pediu paciência enquanto um novo governo é formado. ”Agora, é dever dos estudantes manter a calma e nos ajudar”, acrescentou.