Pablo Marçal confirma candidatura à Prefeitura de SP e cita adversários “cheiradores de cocaína”

Pablo Marçal foi oficializado no último domingo (4) como candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB.

Ficando conhecido nos últimos meses pelos conteúdos de coach, o empresário tem 37 anos e nasceu em Goiânia (GO). Ele vende cursos de mentoria na internet.

“Nós temos que dar um grito de liberdade contra um governo que já está aí quase 10 anos já. O governo atual é do Doria, que foi passado de herança pro Covas. O Covas morreu e deu literalmente de herança para um cara que não é a altura dessa cidade, que é o Ricardo Nunes. Nunes é uma pessoa que até hoje não assumiu a prefeitura de fato. A gestão é de um falecido que ele não tem a pujança, liderança e estado de espírito para assumir essa prefeitura. Se ele fosse um bom prefeito, eu não iria mexer com isso”, disse Marçal em discurso realizado durante a convenção partidária realizada na Max Arena na Mooca, Zona Leste de São Paulo.

Marçal diz que dois adversários são “cheiradores de cocaína”

Durante o evento, Pablo Marçal disse que dois de seus adversários são usuários de droga e que iria revelar o nome deles durante que irá ocorrer na emissora Band na próxima quinta-feira (8).

“Faz o exame toxicológico e vc vai ver que tem dois que são cheiradores de cocaína, dos que estão concorrendo aí. Calma que vai chegar a sua hora. Eu vou ter que contar isso pra todo pai e mãe de família que a gente quer ter um prefeito que é cheirador de cocaína. Tem que mostrar um prontuariozinho, tá na minha mão. Vc quer mesmo bancar o bichão? Então vamos mostrar pra todo mundo, cheirador de cocaína. Já fica o aviso. Vou revelar no debate, pode aguardar, tá bom?”, disse o empresário.

Veja o vídeo publicado pelo ‘Metrópoles’:

Outros nomes confirmados

Neste final de semana outros partidos também confirmaram o nome de seus candidatos na corrida pela Prefeitura.

O Unidade Popular oficializou a candidatura de Ricardo Senese no domingo. O Democracia Cristã confirmou Bebetto Hadda também no domingo.

Já o PSTU lançou Altino Prazeres em convenção realizada no sábado (3). Também no sábado o MDB oficializou a candidatura de Ricardo Nunes para disputar a reeleição.

Pesquisa releva disputa acirrada

Pesquisa realizada pela Genial/Quaest mostra um empate técnico na liderança pela disputa à Prefeitura de São Paulo. Ricardo Nunes aparece com 20%, enquanto Datena e Boulos com 19%, com margem de de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos.

Marçal aparece em 4º, com com 12%, seguido por Tabata (5%) e Marina Helena (3%).

É a disputa mais acirrada há dois meses das eleições desde 1996, segundo o ‘Metrópoles’.