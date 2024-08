Nova frente fria chega a São Paulo no próximo final de semana e derruba ‘veranico’

Já acostumado com as altas temperaturas e o sol rachando neste inverno fora da curva, o paulistano deve ser surpreendido no próximo final de semana com a chegada de uma nova frente fria na sexta-feira na região sudeste, de acordo com a Climatempo.

A massa de ar frio que atravessa o sul do país a partir de quarta-feira deve trazer uma queda de até 10 graus de temperatura em São Paulo, que deve marcar máximas de 30ºC durante toda a semana. Na sexta-feira, os termômetros devem despencar para máximas de 19 e 20ºC.

As madrugadas também ficam mais frias e as mínimas prevista para esse final de semana podem marcar até 8ºC.

De acordo com a Climatempo, além do deslocamento da frente fria, a circulação de ventos traz mais umidade do mar e é possível que chova nas regiões sul e leste do estado, onde está a Capital, além do litoral.

O frio permanece no sudeste pelo menos até a terça-feira da semana que vem, quando a temperatura começa a esquentar novamente, aos poucos.

NO SUL DO PAÍS

A massa de ar frio atravessa o sul do país já a partir desta quarta-feira, e de acordo com os meteorologistas podem repetir o fenômeno da chuva congelada e até nevar em algumas regiões de serra.