Ônibus com a dupla César Menotti e Fabiano sofre acidente em rodovia de Minas Gerais

O ônibus de turnê da dupla César Menotti e Fabiano esteve envolvido em um acidente na BR-262 neste sábado, dia 03 de agosto. Conforme publicado pelo O Globo, a informação foi transmitida pela rádio Itatiaia, que afirmou que somente César estava no veículo no momento do acidente.

ANÚNCIO

Segundo informações, o ônibus da dupla se chocou contra uma carreta entre os municípios de São José do Goiabal e Rio Casca, em Minas Gerais, obstruindo o trecho da rodovia no qual ocorreu o acidente. A carreta em questão estaria transportando uma carga que excedia o espaço lateral do veículo, causando a colisão ao passar pelo ônibus de turnê da dupla.

Show adiado

Em declaração direta ao Globo, a assessoria da dupla César Menotti e Fabiano confirmou o acidente. Por conta do ocorrido, o show da dupla que deveria acontecer na cidade de Castelo, no Espírito Santo, precisará ser adiado.

Apesar do acidente, a assessoria confirmou que todos os passageiros do ônibus da dupla, inclusive César Menotti, passam bem. Não foram divulgadas informações sobre o motorista e possíveis passageiros que estavam na carreta envolvida no acidente. As causas também devem ser apuradas posteriormente.

Confira o que disse a assessoria da dupla sertaneja:

“Na manhã de hoje, 03 de agosto, o ônibus da dupla César Menotti & Fabiano se envolveu em um acidente, próximo a cidade de Rio da Casca/MG, a causa ainda será apurada. Felizmente, todos que estavam no veículo passam bem, inclusive César Menotti que viajava junto com a equipe. Em virtude deste acidente, o show que aconteceria hoje em Castelo/ES será adiado e a nova data divulgada em breve. Agradecemos a compreensão e carinho de todos”.