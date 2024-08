Triatleta dos Jogos Olímpicos reclama por nadar no Sena: “Vi e senti coisas”

A belga Jolien Vermeylen (à direita) e a britânica Georgia Taylor-Brown saem do rio Sena após completarem a primeira parte do triatlo feminino que ocorreu na quarta-feira, 31 de julho, em Paris

A triatleta olímpica Jolien Vermeylen, representante da Bélgica nos Jogos Olímpicos, compartilhou sua desagradável experiência ao nadar no rio Sena durante o Triatlo Feminino, criticando severamente os dirigentes que afirmaram que o rio estava suficientemente limpo para a competição.

O evento, realizado na quarta-feira, consistia em 1.500 metros de natação no icônico rio francês. Vermeylen, que terminou em 24º lugar, expressou sua preocupação após a corrida, afirmando que sentiu detritos na água e que ingeriu uma quantidade significativa de água durante a natação.

As polêmicas continuam em Paris 2024

“Enquanto nadava sob a ponte, senti e vi coisas nas quais não devemos pensar muito”, disse Vermeylen ao canal de televisão flamengo VTM. A preocupação da atleta belga não é infundada. Em junho, os testes de qualidade da água do Sena revelaram que os níveis da bactéria E estavam dez vezes acima do aceitável, de acordo com a CBS News.

Esta bactéria, que está frequentemente associada à matéria fecal, pode causar doenças graves como diarreia, infecções do trato urinário, pneumonia e sepse.

Embora os organizadores tenham apontado uma melhoria nos níveis de qualidade da água antes do evento, alguns pontos do percurso de natação ainda apresentavam leituras acima dos limites permitidos.

O Triatlo Feminino, juntamente com outras competições aquáticas, fazia parte de um ambicioso plano das autoridades francesas para limpar o Sena, investindo cerca de 1,5 bilhão de dólares em melhorias de infraestrutura para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. No entanto, as condições da água continuavam sendo motivo de preocupação.

Reclamações sobre a limpeza do rio Sena em Paris aumentam após o triatlo

Os treinos prévios à corrida foram cancelados e o triatlo masculino foi adiado de terça para quarta-feira devido à qualidade da água. Vermeylen, que competia em seus primeiros Jogos Olímpicos aos 30 anos, criticou os oficiais por permitirem que os atletas competissem em um ambiente tão contaminado.

“O Sena tem estado sujo por cem anos, então não podem dizer que a segurança dos atletas é uma prioridade. Isso é bobagem!” exclamou. Apesar de ter tomado precauções, como consumir probióticos e Yakult, a triatleta não conseguiu evitar engolir água durante a competição. “Vamos saber amanhã se eu fico doente ou não... Garanto que a água não tinha o gosto de uma Coca-Cola ou Sprite”.