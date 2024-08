Jovens são presos após carro na contramão causar a morte de um motorista em Guarulhos

Os dois jovens que estavam no carro que entrou na contramão e causou o acidente que levou a morte do motorista de aplicativo Ednaldo de Souza Mendes, de 41 anos, foram presos na última quinta-feira (1). Conforme publicação feita pelo G1, Felipe Malheiro e Gustavo Moreira Cardoso, ambos de 21 anos, se entregaram à polícia e devem permanecer presos.

O acidente em questão aconteceu na madrugada do dia 13 de julho, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Após as investigações, os dois amigos viraram réus por homicídio doloso, com dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Eles foram levados para o Centro de Detenção Provisória da cidade.

Segundo a publicação, os dois se apresentaram depois que a Justiça emitiu um mandado de prisão preventiva sem prazo para expirar. Os dois são acusados de homicídio duplamente qualificado e também por fraude processual.

“Assumiram o risco”

Segundo o delegado Rogério Champion Marques dos Reis, a atitude dos dois significou que eles assumiram o risco de matar. “A bebida, a alta velocidade, a imprudência deles, de forma a desrespeitar todas as regras de trânsito, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte”.

A prisão dos jovens foi acompanhada de perto pelos familiares de Ednaldo, sendo que um dos filhos do motorista comentou sobre a decisão da Justiça diante do caso.

“Nós vamos poder dormir um pouco mais aliviados, sabendo que nós nunca teremos o nosso pai de volta, mas ele não vai ter morrido em vão. Não vai ser mais um número. Esperamos que ele seja um exemplo, para que as pessoas pensem duas vezes antes de fazer qualquer coisa com veículo, que pensem não só como meio de transporte, mas como uma arma que podem jogar em cima de outra pessoa”.

Após o acidente que tirou sua vida, Ednaldo ainda chegou a enviar um áudio para tranquilizar a família. Ele foi internado e afirmou estar com dor no abdômen. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu após uma cirurgia.