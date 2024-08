Donald Trump questiona Google e Meta, pedindo a seus eleitores que critiquem a censura

Continuam as repercussões da tentativa de assassinato sofrida por Donald Trump no último sábado, 13 de agosto, enquanto ele discursava em um evento relacionado à campanha eleitoral do Partido Republicano, no estado da Pensilvânia.

ANÚNCIO

O novo episódio envolve um pedido do ex-presidente dos Estados Unidos aos seus eleitores para expressarem publicamente suas críticas antes de um grave episódio de censura por parte das poderosas empresas de tecnologia, Google e Meta, isso porque ambas teriam censurado em suas plataformas as pesquisas relacionadas ao mencionado atentado.

O candidato presidencial republicano Donald Trump é levado para fora do palco por agentes do Serviço Secreto depois de ser baleado durante um comício de campanha em 13 de julho de 2024, em Butler, Pensilvânia Foto AP/Gene J. Puskar (Gene J. Puskar/AP)

Acusação de censura

Trump fez sua declaração por meio de uma postagem na rede social que ele mesmo criou, Truth Social, a qual está sendo gerenciada atualmente por sua equipe de trabalho e foi a única forma pela qual ele pôde se comunicar durante o tempo em que suas contas no Facebook, Instagram e Twitter estavam bloqueadas após os distúrbios no Capitólio, em janeiro de 2021.

Pode-se ler no usuário @realDonaldTrump: “O Facebook acabou de admitir que censurou erroneamente a foto da tentativa de assassinato (...) O mesmo aconteceu com o Google. Eles tornaram praticamente impossível encontrar imagens ou qualquer coisa sobre esse ato atroz. Ambos enfrentam reações pelas acusações de censura”.

O candidato a um segundo mandato na Casa Branca acrescentou em uma seção de sua mensagem: "Outra tentativa de manipular as eleições. Vão atrás do Meta e do Google! Deixe-os saber que (...) será muito mais difícil desta vez".

As respostas não demoraram a chegar e foi o Google o primeiro a fazê-lo, ao afirmar que não tomaram nenhuma ação manual sobre os resultados incompletos, referentes a buscas que omitiram a tentativa de assassinato de Trump na Pensilvânia. Além disso, eles acrescentaram que seus sistemas incluem proteções contra previsões de autocompletar "associadas à violência política".

Por sua vez, um representante do Meta pediu desculpas pela controvérsia gerada pela ferramenta de inteligência artificial da empresa. “Sabemos que as pessoas têm visto informações incompletas, inconsistentes ou desatualizadas sobre este assunto. Estamos implementando uma solução para fornecer respostas mais atualizadas às consultas, e é possível que as pessoas continuem vendo respostas imprecisas enquanto isso”.