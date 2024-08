Carretas de Mamografia visitam municípios do interior de SP; confira calendário

Durante o mês de agosto, as carretas de mamografia do governo do estado de São Paulo visitarão os municípios de Cunha, Lençóis Paulista, Queluz e Aguaí oferecendo exames gratuitos para todas as mulheres com mais de 35 anos.

ANÚNCIO

As carretas fazem parte do Programa Mulheres de Peito, e tem como objetivo promover o diagnóstico e o tratamento precoce do câncer de mama. Os exames são feitos sem necessidade de agendamento, somente mediante apresentação de RG, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e pedido médico. Pacientes com idade entre 50 e 69 anos precisam apenas de documento de identidade e cartão do SUS.

Os serviços estarão nas respectivas cidades atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, realizando 50 atendimentos por dia. Aos sábados, o horário é das 8h às 12h, com atendimento de 25 pessoas. As senhas são distribuídas por ordem de chegada.

Pacientes cujos exames detectem alterações são encaminhados ao serviço de referência no atendimento a câncer de mama do SUS para a realização de exames complementares e início de tratamento.

As mulheres de todo estado de São Paulo podem ter acesso ao itinerário das carretas de mamografia pelo aplicativo “Mulheres de Peito” e pelo site do Poupatempo ou pelo telefone 0800-779-0000.

Confira o cronograma em cada município: