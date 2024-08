Apostador de Curitiba leva a Quina

dinheiro no bolso

Uma única aposta feita na cidade de Curitiba, no Paraná, foi a ganhadora do sorteio desta quinta-feira da Quina, de acordo com a Caixa Econômica Federal, e embolsou a bolada de R$ 14.060.514,47.

Os números sorteados foram:

31, 32, 39, 45, 54

Cento e doze apostas acertaram quatro números e cada uma delas ganhou R$ 5.670,37, na faixa dos três acertos, foram 6.486 apostas que faturaram R$ 93,25. A última faixa de premiação é a quina, onde 153.979 apostas ganharam R$ 3,92.

LOTERIA RETORNA HOJE

Hoje tem sorteio da Quina novamente e o prêmio para quem acertar as cinco dezenas é de R$ 700 mil.

A aposta simples da Quina custa R$ 2,50 e pode ser feita até o encerramento das casas lotéricas, às 19h, ou pelo aplicativo da Caixa.

COMO APOSTAR NA QUINA

Para apostar na Quina, basta preencher o volante de 80 números com entre 5 e 15 números e registrar a aposta na casa lotérica ou pelo aplicativo da Caixa. A aposta simples, com 5 números, custa R$ 2,50. O apostador que acertar as cinco dezenas sorteadas leva o prêmio principal, mas a loteria premia também quem acertar a quadra, o terno ou apenas dois números.