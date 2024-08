PM de São Paulo realiza reunião obrigatória dentro de Igreja Universal

Policiais Militares realizaram na manhã desta quinta-feira (1) uma reunião dentro de uma Igreja Universal do Reino de Deus em São Paulo.

Segundo reportagem do ‘Metrópoles’, o evento é obrigatório para todos os PMs lotados no 11º Batalhão Metropolitano, localizado no centro de SP.

Não há detalhes sobre o assunto da reunião e nem o motivo dela ser feita dento de uma igreja, conforme o ofício da comandante do batalhão, major Alessandra Paula Tonolli, convocando o encontro.

Ainda segundo o texto, policiais de folga ou que acabaram de sair do serviço são obrigados a comparecer. Também não há informação se o horário exercido fora da escala de trabalho será compensado.

Evento ocorre dentro de igreja

A reunião desta quinta ocorre na Igreja Universal da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, na Bela Vista.

Outro encontro em uma unidade da igreja ocorreu em junho. Na ocasião, policiais do 8º e do 21º Batalhões Metropolitanos se encontraram em outra Universal localizada no Brás.

Neste último encontro, temas como cuidados com uniforme, direção de viaturas e saúde mental foram abordados, segundo a a matéria.

Na reunião realizada em junho, o evento foi encerrado com a pregação de um pastor , que defendeu que os policiais devem ler a Bíblia.

“Para você ter um casamento perfeito, bons filhos, bons relacionamentos sociais, ter diálogo com a sociedade que você convive diariamente, colega de trabalho, comandante, esposa, filho, você precisa mudar a cabeça, mudar o racional, mudar os pensamentos. E isso se faz lendo a Bíblia. A Bíblia diz assim, e não é religião não, é a Bíblia, os pensamentos de Deus são mais altos e mais sábios do que os dos homens”, afirmou Roni Negreiros.

Motivo das reuniões em templos seriam a quantidade de PMs

O motivo para esse tipo de reunião acontecer dentro das igrejas é a quantidade de PMs que o evento reúne, que não caberiam em batalhões ou auditórios.