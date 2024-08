Líderes da ONU exigem ‘total transparência’ após as eleições na Venezuela

A recente crise na Venezuela chamou a atenção da comunidade internacional, com a ONU tomando uma posição firme. Nesta segunda-feira, António Guterres, Secretário-Geral da ONU, juntamente com o Alto Comissário para os Direitos Humanos, Volker Türk, expressaram sua preocupação com a situação na Venezuela após as eleições do último domingo, dia 28. Ambos os líderes emitiram um comunicado conjunto condenando a violência e pedindo transparência.

Alarme pela violência na Venezuela

A ONU mostrou grande preocupação pelos confrontos que surgiram entre manifestantes e autoridades venezuelanas devido à controvérsia em torno da vitória de Nicolás Maduro. Volker Türk expressou: "Estou extremamente preocupado com o aumento das tensões na Venezuela, com relatos alarmantes de violência desde as eleições do último domingo". Em sua declaração, ele lamentou a violência desproporcional observada durante os protestos, confirmando a morte de um indivíduo e vários feridos por armas de fogo: "Centenas de pessoas foram presas, incluindo crianças. Isso me preocupa profundamente (...) É importante que todos os líderes políticos e seus apoiadores rejeitem qualquer forma de violência".

Türk também exigiu que se identifique e responsabilize aqueles que violaram os direitos humanos e reconheça o direito dos venezuelanos de participar em eleições e protestos pacíficos.

Transparência total: a demanda da ONU

Em uma coletiva de imprensa, Stéphane Dujarric, porta-voz de António Guterres, reiterou a necessidade de transparência no processo eleitoral: "O Secretário-Geral apela à total transparência e incentiva a publicação pontual dos resultados das eleições e uma análise detalhada por colégios eleitorais". Além disso, Dujarric comunicou a expectativa da ONU de que as autoridades e os manifestantes cheguem a uma resolução pacífica: "O Secretário-Geral confia que todas as controvérsias eleitorais sejam abordadas e resolvidas pacificamente, e apela à moderação de todos os líderes políticos venezuelanos".

O apelo à transparência e à paz é essencial para a estabilidade da Venezuela e para a proteção dos direitos humanos de seus cidadãos. A ONU continuará monitorando a situação e oferecendo seu apoio para uma resolução pacífica e justa.