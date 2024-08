Licenciamento 2024: carros com placa 3 e 4 devem pagar em agosto

Donos de carro com placas final 3 e 4 devem quitar neste mês de agosto a taxa do licenciamento anual obrigatório em São Paulo, de acordo com cronograma do Detran-SP. A taxa de licenciamento em 2024 é R$ 160,22.

ANÚNCIO

O imposto deve ser pago até o último dia útil do mês para que o contribuinte não corra o risco de ser multado. Após esse prazo, corre o risco de ter o automóvel guinchado para o pátio do Detran e ter que pagar, além da multa, os custos do guincho e da estádia no pátio.

O pagamento do licenciamento é feito de forma muito simples, bastando usar o número do Renavam do veículo. Pode ser pago nos caixas de autoatendimento, nos próprios guichês dos bancos credenciados ou pelo Internet Banking.

Para quitar o imposto, é importante que o veículo não tenha mais nenhuma pendência. Se tiver multas ou IPVA atrasados, esses deverão ser pagos antes de quitar o licenciamento.

E-CRLV

Assim como nos anos anteriores, o Detran-SP não envia mais o documento de quitação para a residência do contribuinte. Após o pagamento, é necessário entrar no site do Detran-SP ou Poupatempo e fazer o download do documento e depois imprimi-lo ou arquivá-lo no celular para apresentar caso seja solicitado pelas autoridades.