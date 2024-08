Adolescente é estuprada por padrasto e mãe ameaça filha para que não haja denúncia

A adolescente de 13 anos que foi estuprada pelo padrasto no município de Piranhas (AL), recebeu áudios da própria mãe com ameaças caso ocorresse a denúncia do crime.

De acordo com o delegado Daniel Mayer, as ameaças foram física e financeiras. “[A mãe] tentou interferir na investigação. Chegou a ameaçar [a filha] de forma absurda dizendo que iria suspender uma pensão alimentícia que era paga pelo pai [da adolescente]”, disse Mayer.

Abusos começaram em 2021

Conforme relato da vítima, os abusos começaram em 2021, quando ela ainda tinha 13 anos. A denúncia foi feita quando ela completou 16 e conseguiu sair da casa da mãe.

“Essa adolescente foi estuprada desde os 13 anos de idade. Hoje, com 16 [anos], ao conseguir sair de casa, foi então que ela conseguiu procurar a Polícia Civil, relatar, e ,a partir de então, toda a equipe da Delegacia de Piranhas conseguiu cair em campo e levantar elementos fortíssimos. Entre eles, áudios contundentes que identificam ameaças diretas proferidas pela mãe contra a vítima”, explica o delegado do caso.

A adolescente afirma que era ameaçada pela mãe para não denunciar o padrasto. Com as investigações a polícia teve acesso aos áudios da mulher com as ameaças.

“Áudios atribuídos a essa mãe. [Áudios] graves. Alguns inclusive que relatam ameaça não somente financeira, mas ameaça física”, confirmou o delegado.

Suspeitos foram presos

A mãe da vítima, de 49 anos, e o padrasto, de 43, foram presos na última sexta-feira (26) por estupro de vulnerável (quando a vítima é uma criança ou adolescente menor de 14 anos ou que não tem discernimento no momento do ato e que não conseguiu se defender).

“É um caso que causa indignação. A pessoa que tinha o maior dever de zelar pela adolescente. Aquela que tinha o maior dever de zelar, de ter o cuidado com a vítima, foi a responsável por proferir ameaças”, finaliza Daniel Mayer em entrevista à TV.