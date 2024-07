Vídeo: investigador da Polícia Civil é flagrado com quase R$ 800 mil no porta-luvas

Vídeo: investigador da Polícia Civil é flagrado com R$ 800 mil no porta-luvas

Um investigador da Polícia Civil de São Paulo foi flagrado na última sexta-feira (26) transportando R$ 785 mil escondidos no porta-luvas de um carro.

Ricardo Laporte Ramos, de 50 anos, levava a quantia em um compartimento secreto dentro do porta-luvas. Ele trafegava pela Rodovia Régis Bittencourt, na região de Porto Real (RJ), quando foi parado.

O homem é um investigador da Divisão de Crime Contra a Fazenda, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC). Ele dirigia um Fiat Idea e foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por volta de 17h.

De acordo com texto do ‘Metrópoles’, os policiais rodoviários federais sentiram cheiro de maconha próximo ao carro do investigador e questionaram se ele transportava algo de ilegal. Ao vasculhar o interior do carro, um policial encontra o bolo de dinheiro escondido no compartimento dentro do porta-luvas.

Veja:

Veículo realizava viagens constantes

Levantamentos feitos pela PRF baseado em um relatório da PF mostram que o veículo conduzido por Ricardo realizava viagens constantes, saindo da Praia Grande, litoral de SP, com destino ao estado da baixada fluminense.

Segundo o suspeito, que confirmou as viagens, ele realizava o transporte de uma senhora de voltada para o Rio de Janeiro que realizava um tratamento médico em São Paulo.

“Ricardo disse que fez esse transporte algumas vezes, como uma forma de renda extra”, diz trecho do relato dele.

No dia do flagrante, ele teria saído do litoral de SP com destino ao RJ, onde tinha a missão de transportá-lo de volta à capital paulista, para o bairro da Vila Mariana.

Transporte era realizado para uma casa de câmbio

O investigador afirmou que não conhecia a origem das notas, mas que realizava o transporte para uma casa de câmbio, faturando entre R$ 5 mil e R$ 6 mil por viagem.

Após o flagrante, ele foi encaminhado à sede da PF, em Volta Redonda (RJ), fichado e liberado. Foi apreendido o total de R$ 784.910 com o policial civil.

