Prefeito republicano do Arizona decide apoiar Kamala Harris

O prefeito de Mesa, uma cidade do Arizona, expressou seu apoio à possível candidata democrata Kamala Harris. O republicano John Giles também criticou a postura adotada por seu próprio partido: “Este ano, há muito em jogo para votar em um republicano no topo da cédula”.

John Giles afirma que seu partido republicano “não corrigiu o rumo”

“Como Donald Trump se recusou a aceitar o resultado das eleições de 2020, os republicanos ainda não corrigiram o rumo”, escreveu Giles. “No espírito do lema do falecido senador John McCain, ‘O país em primeiro lugar’, faço um apelo a outros republicanos do Arizona para que se juntem a mim no apoio do país ao partido nesta eleição e votem contra Donald Trump”.

O prefeito do Arizona também destacou os fundos federais para infraestrutura alocados para Mesa durante a presidência de Joe Biden e Kamala Harris como uma razão para apoiar a vice-presidente, acrescentando que ela é "a líder competente, justa e equitativa que nosso país merece".

O prefeito pediu aos eleitores para “colocar o país acima do partido”

"O Grande Cânion do Estado é o epicentro da luta contra as repetidas afirmações falsas para interromper nosso processo eleitoral, desde os falsos eleitores presidenciais que tentaram minar a eleição do Arizona, até uma 'auditoria' fraudulenta realizada pelos republicanos do Senado do Arizona impulsionada por teorias da conspiração", continuou Giles.

Em um artigo de opinião publicado por The Arizonan Republic, o prefeito de Mesa também pediu aos eleitores para “colocar o país acima do partido”.

"Sob a administração Biden-Harris, Mesa recebeu financiamento federal histórico para o Aeroporto Phoenix-Mesa Gateway, juntamente com investimentos para garantir que nossas ruas e sistemas de transporte público se beneficiem da tecnologia moderna".