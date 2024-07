Parentes de vítimas de crimes hediondos decidem entrar para a política

Quatro parentes de vítimas de crimes hediondos deverão disputar as eleições em São Paulo. Conforme reportagem do portal Metrópoles, além de Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, outros três familiares de vítimas devem se candidatar nas eleições deste ano.

Buscando na política uma forma de lutar pela Justiça e ressignificar as perdas, os parentes das vítimas trazem em suas propostas pautas ligadas aos crimes que vitimaram suas famílias. No caso de Ana Carolina Oliveira, sua campanha está pautada no combate à violência infantil, tema que também é defendido por sua companheira de chapa no Podemos, a ex-deputada federal Keiko Ota. Keiko, por sua vez, é mãe de Ives Ota, que foi sequestrado e assassinado aos 8 anos de idade no fim da década de 1990.

Assim como ela, que cumpriu dois mandatos como deputada federal, seu marido, Masakata Ota, também atuou na política como vereador na capital entre os anos de 2013 e 2020. Os dois defendiam a ampliação da punição para crimes hediondos.

Busca por Justiça

Outro familiar que disputará uma vaga na Câmara Municipal é Ari Friedenbach (PSol), pai da adolescente Liana Friedenbach, que foi assassinada em 2003 enquanto acampava com o namorado. Ele foi eleito vereador em 2012 e cumpriu apenas um mandato.

Por sua vez, o deputado estadual Márcio Nakashima (PDT) está em seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de São Paulo. Depois que sua irmã, Mércia Nakashima, foi vítima de feminicídio em 2010, ele decidiu entrar para política e defender a pauta do combate à violência contra a mulher. Agora, após sua experiência como deputado estadual, Márcio Nakashima se tornou candidato a prefeito de Guarulhos, cidade da Grande São Paulo.