Homem é preso ao tentar aliciar adolescente para uma casa de prostituição

Um homem de 28 anos foi preso e indiciado sob acusação de aliciar menores de idade para uma casa de prostituição no litoral de São Paulo. Conforme reportagem publicada pelo portal Metrópoles, o homem foi levado diretamente para a Delegacia Sede de Peruíbe.

O caso aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de julho, após ser flagrado por policiais civis enquanto tentava convencer uma jovem de 15 anos a trabalhar como garota de programa e atuar “convidando” e “trazendo” outras meninas menores de idade para trabalhar no local.

A denúncia foi feita pela mãe da menina, que registrou um boletim de ocorrência após o desaparecimento da filha. Após a ação, a adolescente voltou para a mãe.

Aliciamento de menores

Conforme a reportagem o homem, que não teve a identidade divulgada, foi apontado como sendo o responsável por uma casa de prostituição na cidade. Por meio de um site de acompanhantes ele publicava o anúncio das meninas e depois cobrava 30% do valor de cada programa feito pelas adolescentes.

Em declaração à polícia, as garotas encontradas no local afirmaram que eram impedidas de sair da casa e que não tinham acesso a cobertores ou toalhas no local. Dentro do imóvel existia apenas um sofá, uma cama e alguns colchões. Além disso, elas afirmaram que eram alimentadas apenas com arroz, macarrão e ovos.

Segundo o boletim de ocorrência, elas também afirmaram que não recebiam o pagamento pelo serviço realizado.

Diante do caso, a Polícia Civil segue com a investigação e busca por mais detalhes. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o caso foi registrado como submissão de criança ou adolescente à prostituição. Outros detalhes não foram divulgados visto que o caso em questão envolve diretamente pessoas menores de idade.