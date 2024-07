Tremor atingiu Grande SP e Pinheiros na última segunda-feira (29)

Um tremor de baixa magnitude foi sentido por moradores de Barueri, na Grande São Paulo na tarde da última segunda-feira (29). De acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o evento foi de magnitude 2,4 e ocorreu por volta de 13h41.

Além de Barueri, o abalo de terra também foi sentido em Osasco e Carapicuíba e também em Pinheiros, zona oeste da capital.

Um abalo proveniente de mineração ou indústrias na região não foi descartado. “De acordo com o Centro de Sismologia, tudo indica que o sismo teve origem natural, mas não se pode descartar a atividade de mineração de pedreiras ou indústrias de cimento na região”, relatou a Rede Sismográfica Brasileira.

“Achei na hora que fosse uma explosão ou algo do tipo. Teve uma rajada de vento muito forte, e balançaram as janelas do apartamento”, afirmou Hudson Catão, 37, residente de Osasco. Segundo o rapaz, um amigo morador do bairro Jaguaribe, também sentiu o tremor.

Imagens mostram casas sendo sacudidas por tremor de terra na BA na última semana

Moradores da cidade de Jaguarari, na Bahia, sentiram um forte tremor de terra na noite da última quarta-feira (24). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que imóveis foram sacudidos, sendo que alguns ficaram com rachaduras nas paredes (assista no vídeo abaixo). Um funcionário de uma mineradora sofreu ferimentos leves e foi socorrido.

Apesar das imagens mostrarem o horário de 17h, o Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (Labsis/UFRN) informou que o tremor ocorreu às 20h16, com magnitude preliminar calculada em 3.6 na escala Richter (mR), que classifica a intensidade dos abalos e vai de um a nove.

Já a mineradora Ero Brasil Caraíba, sediada no distrito de Pilar, interior de Jaguarari, divulgou uma nota na quarta-feira (25) destacando que o abalo sísmico teve magnitude 2.8, conforme medição dos instrumentos instalados que monitoram a mina subterrânea.

A mineradora ressaltou que, no momento do tremor, não eram realizadas detonações. A corporação ressaltou que todas as medidas de segurança foram tomadas e que um funcionário ficou levemente ferido durante o abalo, mas ele recebeu atendimento médico e está fora de perigo.

O perfil “Brazil Earthquakes”, que monitora os tremores de terra no país, informou, por sua vez, que o tremor teve 3.5 de magnitude na escala Richter.