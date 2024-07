Países que atualmente reconhecem e os que duvidam da vitória de Nicolás Maduro

Apenas algumas horas depois de se tornar conhecido que Nicolás Maduro continuará como presidente da Venezuela, a comunidade internacional expressou tanto apoio quanto oposição aos resultados das eleições anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), o árbitro nas eleições realizadas neste domingo, 28 de julho, que estão sendo fortemente criticadas em muitas regiões do mundo.

Rejeição e Demissão

Com os resultados atuais mostrando Maduro com 51,2%, em comparação com os 44,2% do candidato da oposição Edmundo González, os primeiros países a expressar seu rejeição e solicitar uma recontagem de votos foram os Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Chile, Peru, Guatemala e Costa Rica.

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, expressou sua "preocupação séria" sobre a validade dos resultados anunciados pela comissão eleitoral. Na Argentina, Javier Milei também rejeitou os resultados e afirmou através de suas redes sociais que a Argentina "não reconhecerá outro golpe", acrescentando que os cidadãos "escolheram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro".

O Presidente do Chile, Gabriel Boric, falou rapidamente ao ouvir os resultados, descrevendo-os como "difíceis de acreditar" e afirmando que não reconhecerá "qualquer resultado que não seja verificável".

Aqueles que o reconheceram

A China, Rússia, Irã, Cuba e Nicarágua reconheceram a reeleição de Nicolás Maduro.

O país asiático parabenizou a Venezuela através de seu porta-voz do ministério das relações exteriores, Lin Jian, que descreveu o dia da eleição como uma "celebração bem-sucedida" e Maduro por sua reeleição. Por outro lado, Vladimir Putin expressou que "gostaria de reiterar a disposição de continuar nosso trabalho construtivo na agenda bilateral e internacional atual. Lembre-se de que você é sempre bem-vindo em terras russas."

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Naser Kananí, parabenizou "o povo e o governo da Venezuela pela bem-sucedida realização das eleições presidenciais neste país, bem como o presidente eleito do povo venezuelano", e para Cuba, Miguel Díaz-Canel, ele afirmou que "a dignidade e o valor do povo venezuelano triunfaram sobre pressões e manipulações".

Na Nicarágua, Daniel Ortega saudou a "grande vitória do povo heróico" da Venezuela. O presidente da Bolívia, Luis Arce, destacou "o fato de que a vontade do povo venezuelano foi respeitada nas urnas", e a presidente de Honduras, Xiomara Castro, também parabenizou Maduro e o "valente povo da Venezuela por seu triunfo inegável".