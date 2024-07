Licenciamento SP 2024: carros com placa final 1 e 2 devem pagar até amanhã

Acaba amanhã (quarta-feira) o prazo para os proprietários de carros do estado de São Paulo com placas 1 e 2 quitarem o licenciamento anual obrigatório. A partir de quinta-feira (1º), começa o prazo para as placas 3 e 4.

ANÚNCIO

O valor do licenciamento neste ano para todos os veículos é de R$ 160,22.

O pagamento pode ser feito em qualquer banco da rede credenciada diretamente nos guichês ou caixas de autoatendimento apenas com o número do Renavam do veículo. É possível ainda pagar pelo Internet Banking.

Após o pagamento, o proprietário deverá fazer o download do documento de comprovação e imprimir em folha A-4 ou guardar no celular. O documento pode ser acessado nos portais do Detran-SP (detran.sp.gov.br), Poupatempo (poupatempo.sp.gov.br) e Senatran (portalservicos.senatran.serpro.gov.br), ou pelos aplicativos Detran-SP, Poupatempo Digital e Carteira Digital de Trânsito (CDT).

SEM DÍVIDAS

Os bancos só aceitarão o pagamento do licenciamento de 2024 se o carro não tiver nenhuma pendência com multas e IPVAs atrasados. Em caso de dívida, o proprietário terá que primeiro pagar todo o débito para só depois fazer o licenciamento.

INFRAÇÃO GRAVE

Ser flagrado dirigindo um automóvel sem licenciamento é considerado infração grave e além da multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH, o motorista terá seu carro guinchado para o pátio do Detran-SP, onde passará a ser cobrado uma taxa diária de estadia do automóvel. Para retirar o carro, o proprietário terá que arcar com todos os custos, multas e impostos atrasados.